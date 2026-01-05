Правителството затваря вратата за нови отстъпки към фермерите в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ситуацията в Гърция навлезе в критична фаза след днешната правителствена среща (5 януари 2026 г.). Кабинетът „Мицотакис" преминава към стратегия на нулева толерантност спрямо блокирането на националната инфраструктура. Правителството променя линията си по отношение на селското стопанство и сега поканата за диалог има срок на валидност.

Правителственият говорител Павлос Маринакис ясно заяви, че „честният диалог е единственият път", но подчерта, че държавата няма да приеме „неразумни искания", които застрашават фискалната стабилност.

Кабинетът даде да се разбере, че прозорецът от 48 часа за мирно споразумение се затваря. Поканата за среща с премиера Кириакос Мицотакис вече не е безсрочна и е обвързана с незабавното прекратяване на блокадите.

Маринакис потвърди, че обявените мерки (удължаване на данъчните облекчения за дизела и уреждане на сметки за ток и вода) са максимумът, който държавният бюджет за 2026 г. може да осигури.

В сряда сутринта (7 януари 2026 г.) правителството ще обяви финализирания пакет от помощи, независимо дали фермерите ще присъстват на срещата.

Правителството открито предупреди за преминаване към „План Б", който включва съдебни интервенции и глоби за тези, които блокират националните пътища. Властта аргументира твърдата си позиция с необходимостта от поддържане на свободното движение по границите и предотвратяване на икономическа парализа на страната.

Въпреки това, фермерските съюзи в Гърция заявиха, че преминаване към безсрочни блокади от 7 януари 2026 г. и насочват протестите към ключови точки като ГКПП Кулата-Промахон.

Рискът от силово отстраняване на тракторите от пътищата от страна на полицията (ELAS) е по-висок от всякога.