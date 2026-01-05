Повреда на антена в планината Герания е причинила техническия проблем с полетите в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При проверката, извършена от Националната служба по киберсигурност и Националната служба за гражданско въздухоплаване в Гърция, не са открити признаци за саботаж или кибератака. Установено е, че проблемът с нарушените самолетни полети е възникнал от повреда на антена в планината Герания, която обслужва района за полетна информация на Атина, който включва въздушното пространство на Гърция.

Гръцкото Министерство на инфраструктурата и транспорта е набелязало план за действие за подобряване на въздушната навигация в страната, съобщиха местни медии.

Планът за действие е по инициатива на ресорния министър Христос Димас и представлява пътна карта за модернизацията на системите за въздушно движение, надграждането на съществуващата инфраструктура и укрепването на институционалния капацитет, пише БТА.

Планът е оповестен ден след вчерашното затваряне на гръцкото въздушно пространство след технически проблем.

Прокуратурата възложи на Отдела за електронни престъпления да установи дали има данни за действие, което съставлява опасна намеса в комуникациите на самолетите и откъде са дошли смущенията на комуникационните честоти в зоната за полетна информация на Атина.

Работата на летищата в Гърция постепенно се връща към нормален ритъм, съобщават гръцките медии.

В средата на декември миналата година Европейската комисия взе решение да предяви иск срещу Гърция пред Съда на Европейския съюз заради забавяне във въвеждането на процедурите за навигация, базирана на ефективността (PBN – Performance-Based Navigation), в гръцките летища, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".