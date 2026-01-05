The Times: Върховният лидер на Иран има план за евентуално бягство в Москва

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей има резервен план в случай на засилване на протестите в страната: бягство в Москва, пише британският вестник The Times, позовавайки се на разузнавателен доклад, получен от вестника.

Според доклада 86-годишният Хаменей планира да избяга от Техеран, придружен от 20 от най-близките си помощници и членове на семейството си, ако осъзнае, че иранската армия и силите за сигурност не са в състояние да потушат вълненията в страната, дезертират или преминат на страната на протестиращите, съобщи Mediapool.

Източник от израелското разузнаване заявил пред изданието, че Хаменей ще избяга в Москва, защото "няма друго място за него". Този така наречен "План Б" включвал и "събиране на активи, недвижими имоти в чужбина и парични средства, за да се осигури безопасно заминаване", добавил източникът.

Мащабни протести започнаха в Иран в края на декември на фона на икономическа криза, причинена от срива на националната валута и нарастващата инфлация. Демонстрантите скандират лозунги, призоваващи за сваляне на аятолаха и преразглеждане на политиката на Ислямската република. Силите за сигурност разпръскват протестите с огнестрелни