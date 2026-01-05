ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗК: Диалогът и саморегулацията в търговските вери...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22029369 www.24chasa.bg

Зеленски: Шефът на службата за сигурност на Украйна ще бъде сменен

784
Зеленски в Купянск. Кадър: X/Володомир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че иска да смени ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Васил Малюк, предаде Ройтерс. Решението е част от кадрови размествания по върховете в Украйна, а част от тях бе и смяната на шефа на кабинета на президента, съобщи БТА. 

Зеленски написа в "Екс", че е поискал Малюк да се съсредоточи повече върху бойните операции. 

"Трябва да има повече украински асиметрични операции срещу окупатора и руската държава, както и по-добри резултати в елиминирането на врага", добави той. 

Малюк пое поста в СБУ през 2023 г. и по време на мандата му службата предприе редица знакови операции, включително атаки срещу Кримския мост и руски стратегически бази. 

Зеленски в Купянск. Кадър: X/Володомир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)