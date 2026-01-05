Зеленски: Шефът на службата за сигурност на Украйна ще бъде сменен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че иска да смени ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Васил Малюк, предаде Ройтерс. Решението е част от кадрови размествания по върховете в Украйна, а част от тях бе и смяната на шефа на кабинета на президента, съобщи БТА.

Зеленски написа в "Екс", че е поискал Малюк да се съсредоточи повече върху бойните операции.

"Трябва да има повече украински асиметрични операции срещу окупатора и руската държава, както и по-добри резултати в елиминирането на врага", добави той.

Малюк пое поста в СБУ през 2023 г. и по време на мандата му службата предприе редица знакови операции, включително атаки срещу Кримския мост и руски стратегически бази.