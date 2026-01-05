Германският външен министър: Отбраната на Гренландия ще бъде обсъдена в рамките на НАТО

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул днес заяви, че Гренландия принадлежи на Дания и че съюзът НАТО би могъл да обсъди укрепване на отбраната ѝ, ако това е необходимо, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Вадефул каза това, след като американският президент Доналд Тръмп отново отправи заплахи, че ще поеме контрола над Гренландия, с които обезпокои съюзниците си от НАТО, особено след като Тръмп изпълни заплахата си да свали от власт лидера на Венецуела Николас Мадуро.

Тръмп нееднократно е казвал, че иска да поеме контрола над Гренландия, като за първи път спомена за тази своя амбиция още през първия си мандат през 2019 година.

Пред репортери в Литва Вадефул заяви, че Германия има въпроси относно свалянето от власт на Мадуро и подчерта, че венецуелският народ трябва сам да определи бъдещето на страната си чрез свободни и честни избори, след като Тръмп по-рано заяви, че САЩ ще управляват страната.

САЩ трябва "да обяснят на международната общност въз основа на какво трябва да бъдат оценявани действията, на които станахме свидетели през последните няколко дни, но това все още не се е случило", заяви говорител на германското правителство на редовна пресконференция.

Относно Гренландия Вадефул подчерта, че островът е част от Дания. "И тъй като Дания е член на НАТО, Гренландия, по принцип, също ще бъде отбранявана от НАТО", добави той.

"Ако има по-нататъшни изисквания за укрепване на отбранителните усилия във връзка с Гренландия, тогава ще трябва да обсъдим това в рамките на алианса", каза още Вадефул, без обаче да даде повече подробности за същността на тези дискусии.