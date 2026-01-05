Стармър отговори на Тръмп: Гренландия решава сама бъдещето си

Британският премиер Киър Стармър днес заяви, че никой друг освен Гренландия и Дания не трябва да решава бъдещето на Гренландия, в отговор на думите на американския президент Доналд Тръмп за придобиването на обширната територия, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Нека да бъда много ясен по отношение на Гренландия – бъдещето на Гренландия е в ръцете на Гренландия и Кралство Дания“, каза Стармър пред Скай Нюз.

Скай Нюз съобщи, че когато е бил попитан за изявлението на датския премиер Мете Фредериксен, която е призовала Тръмп да спре да заплашва Гренландия, Стармър е отговорил: "Аз съм на нейна страна".