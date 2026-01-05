Скопие: Очакваме европейско поведение и признаване на македонския език от България

Министерството на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония реагира остро на критиките от страна на България към проекта на плана за действие за малцинствата, предаде МИА. В изявление ведомството посочи, че е тревожно, че конструктивната инициатива е обект на "абстрактни и необосновани коментари", които не допринасят за изграждането на доверие между двете страни.

"Вместо необосновани коментари, очакваме европейско поведение от нашия съсед, включително пълното уважение и признаване на македонския език", подчертават от министерството, съобщава БТА.

Проектът е разработен на македонски и английски език от местни и международни експерти в тясно сътрудничество със Съвета на Европа и Европейската комисия, се казва още в изявлението, цитирано от МИА. Документът съдържа ясно определени мерки, срокове и компетентни институции и е напълно съобразен с европейските стандарти. Подчертава се, че процесът по подготовката му е започнал през 2023 г., а през последните шест месеца на 2025 г. е засилен с активното участие на експерти по международно право, правата на човека и малцинствата.

"Република Северна Македония остава последователна в европейските правила и подхода към разширяването, основан на заслугите. Ние продължаваме да бъдем признати като положителен пример на европейско ниво в прилагането на правата на общностите и ще продължим да го правим", се казва още в изявлението.

То идва в резултат на реакцията на българското Министерство на външните работи на вчерашното изявление на македонския премиер Християн Мицкоски, че официална София е обезпокоена от македонския език в плана за действие за малцинствата, припомня МИА. Българската реакция изразява загриженост относно "последните тези на властите в Скопие, които рязко се отклоняват от същността на Европейския консенсус от 2022 г." и настоява планът да бъде предшестван от вписването на българите в Конституцията.

"Ще приемем всички забележки, но не мога да се откажа от родния си македонски език", заяви Мицкоски, като допълни, че правителството е готово "по всяко време и навсякъде да отиде във всяка организация, за да представи аргументите си".