Вижте как ескортират Мадуро и съпругата му до съда в Ню Йорк (Видео, снимки)

Президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха прехвърлени от център за задържане в Бруклин в съд в Манхатън, където по-късно днес ще бъде прочетен пълният списък с обвиненията срещу тях. Това съобщава Би Би Си.
Мадуро и съпругата му пристигнаха в сградата на съда в Манхатън, където по-късно днес ще бъде прочетен пълният списък с повдигнатите им обвинения.
Мадуро беше ескортиран от въоръжени служители с ръце, вързани със "свенски опашки" до хеликоптер, който излетя с него на борда. По-късно той беше забелязан да напуска хеликоптера и да се прехвърля в брониран автомобил.
Венецуелският президент Николас Мадуро застава пред съда в Ню Йорк, малко повече от 48 часа след като американските въоръжени сили щурмуваха дома му в Каракас и го задържаха заедно със съпругата му. Двамата бяха незабавно транспортирани в САЩ. Очаква се пред съда да отговарят по обвинения, свързани с наркотрафик и незаконно притежание на оръжие.
