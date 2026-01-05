ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как ескортират Мадуро и съпругата му до съда в Ню Йорк (Видео, снимки)

Мадуро беше ескортиран от въоръжени служители с белезници Снимка: Ройтерс

Президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха прехвърлени от център за задържане в Бруклин в съд в Манхатън, където по-късно днес ще бъде прочетен пълният списък с обвиненията срещу тях. Това съобщава Би Би Си.

Мадуро и съпругата му пристигнаха в сградата на съда в Манхатън, където по-късно днес ще бъде прочетен пълният списък с повдигнатите им обвинения.

Мадуро беше ескортиран от въоръжени служители с ръце, вързани със "свенски опашки" до хеликоптер, който излетя с него на борда. По-късно той беше забелязан да напуска хеликоптера и да се прехвърля в брониран автомобил.

Венецуелският президент Николас Мадуро застава пред съда в Ню Йорк, малко повече от 48 часа след като американските въоръжени сили щурмуваха дома му в Каракас и го задържаха заедно със съпругата му. Двамата бяха незабавно транспортирани в САЩ. Очаква се пред съда да отговарят по обвинения, свързани с наркотрафик и незаконно притежание на оръжие.

