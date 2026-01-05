ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Специален приз за студенти в 16-ото издание на PR ...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22029999 www.24chasa.bg

Лувърът отвори врати три часа по-късно, част от залите остават затворени

956
Лувър Снимка: 24 часа

Музеят Лувър в Париж, засегнат от обира на скъпоценности през октомври и от протестите на работещите в него, отвори врати в понеделник след тричасово закъснение, но някои зали останаха затворени поради стачката на служителите, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Служителите се събраха по-рано през деня, за да решат дали да възобновят поетапната стачка в знак на протест срещу заплащането и условията на труд. Стачката започна миналия месец, но беше прекратена на 19 декември в очакване на предстоящите коледни празници.

Лувърът е най-посещаваният музей в света, но е силно засегнат от грандиозния обир през октомври миналата година, когато четирима крадци откраднаха скъпоценности на стойност 102 милиона щатски долара, които все още не са открити.

В прочутия музей наскоро бяха констатирани редица инфраструктурни проблеми, включително теч на вода, който повреди древни издания и подчерта влошаващото се състояние на институцията. Синдикатите казаха, че персоналът в Лувъра е претоварен и лошо управляван, и призовават за наемане на повече работници, увеличение на заплатите и по-добро използване на парите, с които разполага музеят, допълва още Ройтерс.

Лувър

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)