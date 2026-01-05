Лувърът отвори врати три часа по-късно, част от залите остават затворени

Музеят Лувър в Париж, засегнат от обира на скъпоценности през октомври и от протестите на работещите в него, отвори врати в понеделник след тричасово закъснение, но някои зали останаха затворени поради стачката на служителите, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Служителите се събраха по-рано през деня, за да решат дали да възобновят поетапната стачка в знак на протест срещу заплащането и условията на труд. Стачката започна миналия месец, но беше прекратена на 19 декември в очакване на предстоящите коледни празници.

Лувърът е най-посещаваният музей в света, но е силно засегнат от грандиозния обир през октомври миналата година, когато четирима крадци откраднаха скъпоценности на стойност 102 милиона щатски долара, които все още не са открити.

В прочутия музей наскоро бяха констатирани редица инфраструктурни проблеми, включително теч на вода, който повреди древни издания и подчерта влошаващото се състояние на институцията. Синдикатите казаха, че персоналът в Лувъра е претоварен и лошо управляван, и призовават за наемане на повече работници, увеличение на заплатите и по-добро използване на парите, с които разполага музеят, допълва още Ройтерс.