Потрошиха прозорците на резиденцията на Джей Ди Ванс в Охайо, има задържан (Видео)

Един човек е задържан и се води разследване след инцидент, който е причинил имуществени щети в резиденцията на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Охайо, съобщиха властите в понеделник, пише Си Ен Ен.

Според американските тайни служби семейство Ванс не е било в Охайо по време на инцидента.

Снимки от местни медии показват щети по прозорците на резиденцията. Говорител на Тайните служби заяви, че лицето, възрастен мъж, чиято самоличност не е установена, е задържан „за причиняване на имуществени щети, включително счупване на прозорци на външната страна на лична резиденция, свързана с" Ванс.

Инцидентът е станал малко след полунощ.

„Тайните служби на САЩ координират действията си с полицейското управление в Синсинати и прокуратурата на САЩ, докато се разглеждат решенията за повдигане на обвинения", заяви говорителят Антъни Гуглиелми.

Властите разследват дали дадено лице е имало за цел Ванс или неговото семейство, съобщи федерален служител на правоохранителните органи. Те не смятат, че лицето е влязло в дома на вицепрезидента.

Служител на Белия дом заяви, че семейството на Ванс вече е напуснало града преди инцидента.