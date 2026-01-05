ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Специален приз за студенти в 16-ото издание на PR ...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22030006 www.24chasa.bg

Потрошиха прозорците на резиденцията на Джей Ди Ванс в Охайо, има задържан (Видео)

2200
Кадър: @Affznt, Х

Един човек е задържан и се води разследване след инцидент, който е причинил имуществени щети в резиденцията на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Охайо, съобщиха властите в понеделник, пише Си Ен Ен.

Според американските тайни служби семейство Ванс не е било в Охайо по време на инцидента.

Снимки от местни медии показват щети по прозорците на резиденцията. Говорител на Тайните служби заяви, че лицето, възрастен мъж, чиято самоличност не е установена, е задържан „за причиняване на имуществени щети, включително счупване на прозорци на външната страна на лична резиденция, свързана с" Ванс.

Инцидентът е станал малко след полунощ.

„Тайните служби на САЩ координират действията си с полицейското управление в Синсинати и прокуратурата на САЩ, докато се разглеждат решенията за повдигане на обвинения", заяви говорителят Антъни Гуглиелми.

Властите разследват дали дадено лице е имало за цел Ванс или неговото семейство, съобщи федерален служител на правоохранителните органи. Те не смятат, че лицето е влязло в дома на вицепрезидента.

Служител на Белия дом заяви, че семейството на Ванс вече е напуснало града преди инцидента.

Кадър: @Affznt, Х

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)