Великобритания ще конфискува телефоните на мигрантите, които залавя

Мобилните телефони и СИM картите на мигрантите, пристигащи в Обединеното кралство, ще бъдат изземвани, без да е необходимо те да са арестувани, за да бъде направено това. Мярката е част от усилията за справяне с миграционните потоци, преминаващи през Ламанша, и борбата с трафикантите на хора, предаде ДПА и БТА.

Служителите ще започнат да конфискуват електронни устройства от хората в Центъра за прием и обработка на мигранти в Манстън, Кент, като на място ще разполагат с технология за извличане на данните от телефоните, с цел да намерят информация за трафиканти на хора.

Новите правомощия на правоприлагащите органи се очаква да ускорят разследванията, а до предоставянето им се стигна след влизането в сила на Закона за граничната сигурност, убежището и имиграцията през декември.

Министърът на граничната сигурност Алекс Норис заяви: „Обещахме да възстановим реда и контрола по нашите граници, което означава да се заемем с мрежите за трафик на хора, които стоят зад този смъртоносен бизнес. Именно затова въвеждаме строги нови закони с тежки наказания, за да пресечем, разбиваме и ликвидираме тези подли престъпни групи по-бързо от всякога и да прекъснем веригите им за доставки. Тези оперативни мерки вървят ръка за ръка с радикални реформи в системата, за да направим страната по-непривлекатлена за мигрантите, които идват тук незаконно, и да отстраняваме и депортираме хората по-бързо.“

Общо 41 472 мигранти са влезли в Обединеното кралство през 2025 г., след като са прекосили Ламанша – това нарежда изминалата година на второ място по този показател, откакто се води статистика.

Годишният брой е с 13% по-висок от този за 2024 г., тогава 36 816 мигранти предприеха пътуването, и с 41% по-висок от общия брой за 2023 г. – 29 437 души.

От друга страна, той е с 9% по-нисък от рекордния брой от 45 774 души през 2022 г.

Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп, заяви, че Лейбъристите са се ограничили до „козметични промени“ и че няма възпиращ фактор за тези, които преминават Ламанша.

Вместо това той настоя за излизане от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), за да се предприемат ефективни действия, което Лейбъристката партия отхвърли в полза на реформиране на договора за решаване на проблема.

Новият закон на правителството въвежда и нови наказателни мерки, като например до 14 години затвор за съхранение или доставка на двигатели за лодки с цел превозване на мигранти до Обединеното кралство по нелегалния маршрут през Ламанша.

Контрабандистите, които изтеглят на мобилните си устройства карти с местата, откъдето да отплават с малки лодки, или проучват най-добрите места за закупуване на оборудване за надуваеми лодки, също може да получат до пет години затвор.

Началникът на граничната охрана на Обединеното кралство Мартин Хюит, натоварен с ограничаването на преминаванията през Ламанша, заяви, че от създаването на подразделението му са предприети над 4000 операции срещу каналджийски групи. В резултат на тях са иззети пари в брой и са осъдени ключови фигури.

Той заяви, че днешният ден представлява „ключов момент“ в борбата с каналджиите, тъй като сега тя може да се води с още по-богат инструментариум.

Министърката на вътрешните работи Шабана Махмуд също обяви планове за редица реформи, които тя описа като „най-значителните промени в нашата система за предоставяне на убежище в съвременната епоха“, с цел да се възпрепятства пристигането на хора в Обединеното кралство и да се улесни депортирането им.

„Изземването на телефони може да помогне в малка степен, но няма да реши кризата с малките лодки, която е извън контрол при това правителство. С повече от 41 000 души, които ще пристигнат през 2025 г., правителството трябва да овладее ситуацията. Само консерваторите ще напуснат ЕКПЧ и ще реализират нашия план за границите, който ще възстанови контрола върху нашата система за предоставяне на убежище“, каза Филп.

Благотворителната организация Freedom From Torture (Свобода от изтезанията) заяви, че подлагането на мигрантите на „толкова щателни претърсвания“ веднага след като са оцелели след пътуването през Ламанша, е „дълбоко нехуманно“. Организацията призова министрите да разширят безопасните и законни маршрути, за да предотвратят опасните преходи.

Служителите ще могат да извършват претърсвания за скрита СИМ карта в устата на някого и да ще могат да помолят мигрантите да си съблекат палтото, якето или ръкавиците.

Наташа Цангаридис, заместник-директор по защитата на правата на човека Freedom from Torture, заяви: „Прилагането на тези правомощия безразборно към всички, пристигащи с малки лодки, рискува да третира всички бежанци като заплаха за сигурността, независимо от доказателствата, и показва шокиращо незачитане на основното право на неприкосновеност на личния живот.“

„Жестоките практики на границата няма да спрат хората да бягат от опасност. Докато продължават изтезанията и конфликтите, каналджиите ще се адаптират, а отчаяните хора ще продължат да поемат рискове, за да достигнат безопасност.“