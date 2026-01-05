Вучич: В Прищина, Загреб, Сараево и Подгорица се води антисръбска кампания

На церемония по случай Деня на Република Сръбска на 9 януари, който беше обявен за противоконституционен от Конституционния съд на Босна и Херцеговина, сръбският президент Александър Вучич заяви днес в Требине (Източна Босна и Херцеговина), че „в целия регион се води най-мръсната кампания срещу Сърбия".

По думите на Вучич антисръбска кампания водят "не само в Прищина и Загреб, с които са свикнали, но и в Сараево и Подгорица“.

Той каза още, че правителството в Белград „добре разбира новия военен съюз на Загреб, Прищина и Тирана", заявявайки, че това е "съюз срещу сръбския народ“ и че сърбите „не трябва да се заблуждават и да си мислят, че това е новина за ден-два“.

„Ясен и видим за нас е опитът на Загреб да постави Подгорица под пълен контрол и да включи всичко в общата антисръбска политика“, заяви Вучич в присъствието на лидера на управляващата коалиция в Република Сръбска Милорад Додик и други официални представители на сръбската общност.

Той добави, че „иска да каже на народа на Република Сръбска, че предстоят трудни години", но Сърбия „ще направи всичко възможно, за да запази мира“.

Според Вучич мирът може да бъде запазен само ако Сърбия е „достатъчен възпиращ фактор за всички, които планират да го застрашат в бъдеще“.

Вучич заяви още, че Република Сръбска все още може да разчита на подкрепата на Сърбия, която ще продължи да помага на всички проекти в тази автономна област Босна и Херцеговина.

Според Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.

В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на Върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява длъжностни лица.