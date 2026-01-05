ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руска въздушна атака е нанесла щети по енергийната инфраструктура на Харков

Руска въздушна атака е нанесла щети по енергийната инфраструктура на Харков

Руска въздушна атака е нанесла щети по енергийната инфраструктура на Харков снимка: архив

Днес са били извършени пет руски ракетни удара по втория по големина град в Украйна, Харков, причинявайки „много сериозни щети“ на енергийната инфраструктура, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на губернатора на града Игор Терехов в платформата „Телеграм”.

Руската федерация извърши масивни въздушни операции срещу енергийната система на Украйна през тази зима.

Минала седмица загинаха 5 души, а най-малко 30 души са ранени при руски удар по жилищна сграда в центъра на Харков, съобщи БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Русия е нанесла над 2000 въздушни удара срещу Украйна в седмицата на Нова година.

 

