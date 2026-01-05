Президентът на Словакия: Очаква ни сложна и икономически трудна година

Словакия я очаква сложна и икономически трудна година, като няма да е лесно да се поддържа социален и политически мир, заяви президентът Петер Пелегрини пред националната новинарска агенция ТАСР. Той добави, че настоящата консолидация на държавния бюджет е неприятна и болезнена за населението.

„Отговорното поведение на политиците, медиите и професионалната общност ще бъде от съществено значение за поддържането на социален и политически мир“, заяви Пелегрини, като обясни, че подобна ситуация благоприятства популистите, които измислят прости, но често неосъществими предложения.

„Като държавен глава винаги се опитвам да защитя народа, да търся решения и да предупреждавам правителството за грешки и проблеми“, заяви той.

Той даде като пример как е напомнил на правителството, че страната няма дългосрочна стратегия, а развитието изисква планове, обхващащи правителствени цикли, които не се променят с всяка смяна на правителството.

„В противен случай не бива да се изненадваме, че строим тунел или болница в продължение на десетилетия, въпреки че искрено се радвам, когато след всякакви забавяния успяваме да доставим нещо в полза на народа“, добави той.

Пелегрини допълни, че е доволен, че премиерът Роберт Фицо е предприел първите стъпки настоящото правителството да се заеме с изготвянето на дългосрочна стратегия на страната.

„Като държавен глава искам да отворя социално важни теми като реформата на местното самоуправление, изкуствения интелект, развитието на здравеопазването и други подобни“, допълни той, добавяйки, че иска да обърне внимание на това и на провинцията, защото изброените теми не важат единствено за столицата Братислава или за държавните учреждения, съобщава БТА.