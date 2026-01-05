Руска атака с дронове порази предприятие в Днипро, притежавано от US компания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руска атака с дронове в град Днипро (Днепър) в Източна Украйна удари предприятие, притежавано от голямата американска компания "Бъндж", търгуваща със селскостопански стоки, съобщи кмета на града Борис Филатов, цитиран от Ройтерс и Укринформ, съобщи БТА.

Атаката е причинила разлив на 300 тона слънчогледово олио.

"Работници разчистват и разпръскват пясък и чакъл на мястото на разлива", написа Филатов в приложението "Телеграм", като уточни, че разливът ще затвори основен път край река Днепър за два или три дни.

"Вследствие на атака с дронове в Днипро е избухнал пожар, а на едно предприятие са били нанесени щети. Били са унищожени превозни средства, а една електропреносна линия е била повредена", съобщи Владислав Хайваненко, военният управител на Днепропетровска област.

Според него все още няма информация за ранени или загинали.

По-рано днес Хайваненко заяви, че три дрона са били свалени в Днипропетровска област.