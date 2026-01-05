US посолството в Белград спря работа заради снега, Лим се очаква да прелее

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американското посолство временно спря работа, на две места в Сърбия бе обявено извънредно положение, след като от вчера сутринта в по-голямата част от Сърбия валят сняг и дъжд, предават местните медии.

В съобщение на официалната страница на посолството на САЩ, което се намира в елитния белградски квартал "Дедине", разположен на хълма Торчидерско бърдо, се казва, че мисията няма да работи заради метеорологична обстановка и лоши пътни условия. На сайта има препоръки към американските граждани как да се пазят и да потърсят помощ при проблеми с придвижването в снега.

Поради опасността от преливане на река Лим (Западна Сърбия), чието водно ниво се покачва предимно поради обилните валежи в Северна Черна гора, на четири места в пограничната сръбска община Приеполе е въведено извънредно положение, съобщи пред сръбската национална телевизия РТС председателят на община Приеполе Драго Попадич.

Както казва той, р. Лим расте с над 10 сантиметра на час и се очаква нивото на водата да стигне около 300 сантиметра, каза Попадич.

Около 4000 домакинства са останали без електроснабдяване в област Мачва (Централна Сърбия) след падналия сняг от 30 до 40 сантиметра в района, а четирима възрастни и едно бебе са евакуирани.

В град Лозница (Западна Сърбия) също е обявено извънредно положение заради опасност за живота на гражданите след обилните снеговалежи.

Само за 24 часа в Зренянин (Северна Сърбия) натрупа 24 сантиметра сняг, предаде РТС.

Сръбските метеоролози обявиха, че се очаква от 5 до 7 януари да има обилни снеговалежи и леден дъжд в цялата страна.

Магистралите и всички пътища в Сърбия са проходими при зимни условия, но движението е затруднено, а властите предупреждават за опасни шофьорите за заледявания.

В столицата Белград сутринта имаше временни проблеми с обществения транспорт, на няколко места паднаха клони под тежестта на снега, а един стълб се наклони върху спрели автомобили, но причини само материални щети, предава РТС.

Заради ледения дъжд и силния вятър снощи празничната украса в центъра на Белград от неонови чадъри пострада и се наложи да бъде подменена от екипите на общината.

Лошото време обаче даде възможност на любителите на снега да се повозят на шейни и да играят в преспите в парковете на Белград.