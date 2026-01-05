Nike разпродаде за часове анцуга, с който Мадуро беше облечен при ескортирането си

Часове след като Съединените щати нанесоха въздушни удари по Каракас, в социалните мрежи се разпространиха снимки и видеа на венецуелския президент Николас Мадуро — със завързани очи и белезници — облечен в сив анцуг на Nike и ескортиран от американски агенти.

Според властите в САЩ Мадуро и съпругата му Силия Флорес са задържани по подозрения за наркотрафик и се очаква да бъдат изправени пред съд в Ню Йорк.

В Truth Social американският президент Доналд Тръмп публикува снимка на Мадуро на борда на военен кораб на път към САЩ. Кадърът бързо стана viral, а вниманието се насочи към облеклото му — сив анцуг Nike Tech Fleece с черни детайли. Моделът се изчерпа от онлайн магазина на Nike в рамките на часове след появата на снимките.

Онлайн търсенията на „Nike Tech" рязко скочиха, а TikTok и Instagram се изпълниха с мемета и коментари за избора му на дрехи по време на ареста.

Линията Nike Tech Fleece е част от премиум серията на марката и се отличава с лека, двуслойна материя, която задържа топлината. Анцугът е изработен от рециклиран полиестер и има контрастни панели и ципове. Обикновено комплектът — суитшърт с цип и долнище — струва между 140 и 160 долара и се предлага като ежедневна спортна мода.

Същият анцуг се вижда и в по-късни видеа, на които Мадуро е ескортиран от агенти на DEA след пристигането му на американска територия.