Гутериш изрази безпокойство за легитимността на операцията на САЩ

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази днес безпокойство за възможно засилване на нестабилността във Венецуела след залавянето на президента на латиноамериканската страна Николас Мадуро от САЩ, предаде Ройтерс.

"Силно съм обезпокоен от възможното задълбочаване на нестабилността в страната, потенциалното въздействие върху региона и прецедента, който това може да създаде по отношение на начина, по който се осъществяват отношенията между държавите", каза Гутериш в изявление, представено от заместник-генералния секретар на ООН по политическите въпроси Роузмари Дикарло.

В изявлението си Гутериш също така каза, че е обезпокоен от факта, че операцията на САЩ по залавянето на Мадуро в Каракас не е спазила нормите на международното право.

"Приветствам и съм готов да подкрепя всички усилия, насочени към подпомагане на венецуелците в намирането на мирен изход", се казва

още в изявлението.