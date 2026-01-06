Колумбия, Куба, Мексико, Иран или Гренландия - Тръмп си избира следващата цел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ плаши да смени властта в доста държави

Колумбия, Куба, Гренландия, Мексико и Иран, изглежда, са потенциални следващи цели на американския президент Доналд Тръмп. Броени часове след като залови венецуелския лидер Николас Мадуро, републиканецът заплаши със смяна на властта и анексиране редица държави, смятани от Вашингтон за стратегически важни за неговата външна политика и сигурност.

“Нашата цел е да имаме около нас страни, които са жизнеспособни и успешни и в които петролът може да тече свободно. Американското господство в Западното полукълбо никога повече няма да бъде поставяно под въпрос”, закани се Тръмп.

След почти година, откакто е на власт, 79-годишният президент отново потвърди желанието си да направи автономния датски остров Гренландния част от САЩ въпреки протестите на Копенхаген и несъгласието на местните жители на северната територия.

Конфликтът между САЩ и скандинавската държава се възпламени на 3 януари, когато се разбра за отвличането на Мадуро. Тогава съпругата на заместник-шефа на кабинета на Тръмп Стивън Милър - Кейти, публикува колаж в Екс, на който територията на Гренландия е с цветовете на американския флаг, а над нея беше изписана с главни букви думата “скоро”.

Това предизвика острата реакция на Дания и съседните страни - Норвегия и Швеция, както и на Финландия. Премиерката на страната Мете Фредериксен заяви, че Гренландия е неразделна част от трите нации в състава на датското кралство.

Два дни по-късно Тръмп отговори на протестите на Копенхаген, като каза в прав текст, че САЩ се нуждаят от Гренландия, защото това било въпрос от национална сигурност.

“Гренландия е обградена от руски и китайски кораби

навсякъде и Дания не може да я опази. Трябва ни”, настоява той.

В отговор на това твърдение премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен призова републиканеца да се спре и описа идеята му за контрол над острова като фантазия.

Тръмп не спести провокациите си и срещу съседната на Венецуела Колумбия, като нарече президента ѝ Густаво Петро “болен човек”.

“Той обича да прави кокаин и да го продава в САЩ, но това няма да продължи дълго”, коментира стопанинът на Белия дом и намекна за бъдеща военна операция срещу Колумбия.

Петро реагира на заканата с есе от 700 думи, в което изтъкна постиженията си в борбата с производството на кокаин в страната му.

“Спри с клеветите! Аз не съм нелегитимен, нито съм наркотрафикант. Единственото ми имущество е семейната ми къща, която все още изплащам със заплатата си. Всички латиноамериканци трябва да се обединим или

ще станем роби или подвластни на Америка”, отвърна Петро.

Доналд Тръмп обаче продължи с атака и по Куба, предупреждавайки, че комунистическата власт там ще бъде свалена. А държавният секретар Рубио определи правителството на островната страна като голям проблем за САЩ.

“Куба е готова да падне. Не знам дали ще издържат, но тя вече няма никакви приходи. Всичките ѝ пари идваха от венецуелския петрол. Даже няма нужда от военна операция”, прогнозира лидерът на САЩ.

На свой ред кубинският президент Мигел Диас-Канел обеща да не позволи съюзът между Куба и Венецуела да бъде разрушен без борба.

Мексико също попадна в полезрението на американския лидер. От борда на “Еър Форс 1” той каза, че ще предприеме действия скоро, ако южната съседка на САЩ не се “стегне” и не спре наркотрафика на север.

“Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум е страхотен човек. Всеки път, когато говоря с нея, ѝ предлагам да пратя американски войски, за да се справим с наркотиците”, разказа републиканецът.

Не на последно място, Тръмп повтори предупреждението си, че ако Иран продължи да убива антиправителствените протестиращи, ще бъде ударен “много силно” от САЩ. Техеран го предупреди, че подобни действия биха дестабилизирали целия регион на Близкия изток.

А вестник “Таймс” публикува информация, че върховният лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей е подготвил свой план за спешна евакуация в Русия, ако протестите в страната излязат извън контрол.

