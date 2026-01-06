Предателка или "тигрица" на Мадуро е новата лидерка на Венецуела?

Делси Родригес бързо смени тона си към Вашингтон - заговори за сътрудничество

“Тигрица”, бранеща управлението на Николас Мадуро, или негова предателка? Тепърва светът ще разбере каква ще е политиката на Делси Родригес, която в понеделник положи клетва като временен президент на Венецуела.

Родригес, която от 2018 г. досега беше дясната ръка на Мадуро като негово вице, а от 2024 г. и министър на петрола, за часове промени позицията си към САЩ. Непосредствено след залавянето на венецуелския президент тя поиска доказателства, че Мадуро и съпругата му са живи, и осъди военната операция. Бе категорична, че “във Венецуела има само един президент и името му е Николас Мадуро”, и отбеляза, че

нацията никога повече няма да бъде “робиня”

или “колония на друга империя”.

Тези първи реакции получиха бърз отговор от Доналд Тръмп: “Ако тя не направи това, което е правилно, ще плати много висока цена, вероятно по-висока от Мадуро”.

Въпреки публичните словесни атаки е повече от ясно, че между двете страни в ход вече са били преговори. Късно в неделя Родригес обяви: “Считаме за приоритет балансираните и уважителни отношения между САЩ и Венецуела”. И допълни: “Отправяме покана към правителството на САЩ да работим заедно за сътрудничество, насочено към споделено развитие”.

Самият Тръмп потвърди, че Родригес е разговаряла с държавния секретар Марко Рубио и е “готова да направи това, което смятаме за необходимо, за да направим Венецуела отново велика”. Републиканецът беше ясен - разполагането на американски войски във Венецуела зависи от това дали Родригес ще спази исканията на Вашингтон.

Тръмп освен това отхвърли възможността опозиционната лидерка в изгнание Мария Корина Мачадо да застане начело на Венецуела, тъй като, поне според него, лауреатката на "Нобел" за мир няма достатъчно подкрепа сред нацията.

Според “Маями Хералд” Родригес и брат ѝ Хорхе, който е председател на венецуелския парламент, са преговаряли в Доха за бъдещето на Венецуела без Мадуро. Посредник между тях и САЩ е бил член на катарското кралско семейство. Според доклади за срещата от октомври м.г. Родригес е предложила “мадуризъм без Мадуро”, с други думи, по-облекчен режим.

Родригес е родена в Каракас през 1969 г. Тя е дъщеря на левия бунтовник Хорхе Антонио Родригес, който основава партията “Социалистическа лига” през 70-те. Баща ѝ е убит, докато е измъчван в ареста през 1976 г. Това разтърсва много активисти навремето, включително и младия Мадуро.

Родригес е завършила право в Централния университет на Венецуела и бързо се издига в политиката. Въпреки че е

смятана за по-умерена от Мадуро,

самият той я нарича “тигрица”, която защитава социалистическото му управление. През юни 2018 г. Мадуро я описа като “млада, смела, дъщеря на мъченик, революционерка и изпитана в хиляди битки”.

56-годишната Родригес е една от най-коравосърдечните и твърдолинейни фигури в правителството, отбелязват някои анализатори и твърдят, че е получила прякора Кралицата заради голямото си влияние във Венецуела. Според Ройтерс Родригес е посещавала често Русия, Китай и Турция.