Посланикът на Москва в ООН: Русия категорично осъжда агресията на САЩ

Русия категорично осъжда агресията на САЩ срещу Венецуела, заяви днес постоянният представител на Москва в ООН Василий Небензя, цитиран от ТАСС.

„Решително осъждаме акта на въоръжена агресия на САЩ срещу Венецуела в нарушение на всички международни правни норми", заяви той на заседание на Съвета за сигурност на ООН, свикано във връзка със събитията във Венецуела.

„Арестът на лидера на Венецуела, съпроводен с гибелта на няколко венецуелски и кубински граждани, в очите на мнозина стана предвестник за връщането на епохата на беззаконие и силова американска доминация – хаос и беззаконие, от които продължават да страдат десетки държави в различни краища на света", добави той.

Световната общност не може да позволи на САЩ да самоутвърди ролята си на „най-висш съдник, който единствен има право да нахлува във всяка държава, да определя виновни, да им налага наказания и да ги привежда в изпълнение, независимо от понятието за международна юрисдикция, суверенитет и ненамеса", каза още Небензя.

Той добави, че с действията си САЩ дават нов тласък на политиката си на неоколониализъм и империализъм в Латинска Америка - многократно решително отхвърляни от народите в този регион и глобалния юг като цяло.

„Особено поразителен е невижданият цинизъм, с който Вашингтон даже не се опита да прикрие истинските цели на своята престъпна операция – установяване на неограничен контрол върху природните богатства на Венецуела и утвърждаване на политическите си амбиции в Латинска Америка", подчерта руският представител в ООН.