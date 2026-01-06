Три суперлуни и една Синя през 2026 г.

Oслепителните метеорни потоци и зрелищните затъмнения ще ни карат често да гледаме към небето през следващите 12 месеца

Новата 2026 година започна с Вълча луна в събота, първата от трите суперлуни тази година. Едновременно с това Юпитер, най-голямата планета в нашата слънчева система, се появи южно от сребристото кълбо.

Ярката светлина на суперлуната, която изглежда по-блестяща от обикновена пълна луна поради близостта си до Земята, вероятно в много райони от света е попречила на видимостта на метеорния поток Квадрантиди, чийто пик също бе в събота срещу неделя. И жалко, защото той е един от най-интензивните с 120 наблюдавани метеора на час при идеални условия.

Има обаче още много метеорни потоци и небесни събития, които любителите на космическите явления ще очакват с нетърпение през 2026 г., посочва Американското метеорно общество.

13 вместо 12 пълнолуния Вълчата луна бе първото събитие в небето за тази година. СНИМКА: РОЙТЕРС

През повечето години се наблюдават 12 пълнолуния - по едно всеки месец. Но през 2026 г. ще има 13, като две ще са през май. Второто пълнолуние в един и същ месец е известно като Синя луна.

Обикновено пълнолунията се случват на всеки 29 дни, докато повечето месеци в календара продължават 30 или 31 дни, така че месеците и фазите на Луната не съвпадат точно. Това води до Синя луна приблизително на всеки 2 и половина години.

След януарската Вълча суперлуна следващите две ще бъдат през ноември и декември. Средно Луната е на около 384 472 километра от Земята. Но декемврийската Суперлуна ще бъде най-близката за годината - на 356 740 километра, посочва EarthSky.

Суперлуната е пълнолуние, което се случва, когато Луната е в най-близката точка до Земята в своята орбита. Земният спътник не обикаля около Земята в перфектен кръг, орбитата ѝ е елиптична или леко яйцевидна. Това означава, че понякога е по-близо до Земята, отколкото в други моменти (перигей). Тогава тя изглежда по-голяма и по-ярка от обикновената пълна Луна. На практика, пълната Луна в най-близката си точка до Земята може да изглежда с 14% по-голяма и с 30% по-ярка от пълната Луна в най-отдалечената си точка от Земята (апогей).

Ето как се наричат пълнолунията по месеци

1 февруари: Снежна луна

3 март: Червеева луна

1 април: Розова луна

1 май: Цветна луна

31 май: Синя луна

29 юни: Ягодова луна

29 юли: Еленова луна

28 август: Есетрова луна

26 септември: Жътварска луна

26 октомври: Ловна луна

24 ноември: Боброва луна

23 декември: Студена луна

Метеорните потоци Персеидите са едно от най-зрелищните събития, които се наблюдават от България.

След пика на Квадрантидите в началото на януари наблюдателите на небето ще трябва да почакат малко до метеорния поток Лириди през април.

Ето датите, на които останалите метеорни потоци ще достигнат пик през 2026 г. според Американското метеорно общество.

Лириди: 21-22 април

Ета Аквариди: 5-6 май

Южни Делта Аквариди: 30-31 юли

Алфа Каприкорниди: 30-31 юли

Персеиди: 12-13 август

Ориониди: 21-22 октомври

Южни Тауриди: 4-5 ноември

Северни Тауриди: 11-12 ноември

Леониди: 16-17 ноември

Геминиди: 13-14 декември

Урсиди: 21-22 декември.

Персеидите и Геминидите ще са най-впечатляващите метеорни потоци за годината. Геминидите доведоха до мощен метеорен поток през 2025 г. с почасова честота на метеорите до 135.

Според астрономите няма причина да не очакваме подобни честоти и през 2026 г., след като Луната залезе.

Слънчевите затъмнения Слънчево затъмнение

Според НАСА любителите на небето могат да очакват две слънчеви и две лунни затъмнения тази година.

Пръстеновидно слънчево затъмнение ще се случи на 17 февруари над Антарктида. Явлението се случва всяка година, когато Луната е близо до Земята или в най-отдалечената точка на орбитата си от нея, докато преминава между Земята и Слънцето. В резултат на това Луната не може напълно да блокира Слънцето, както прави по време на пълно слънчево затъмнение, а вместо това огнената светлина на Слънцето обгръща сянката на Луната, създавайки ефект на огнен пръстен. Междувременно частично слънчево затъмнение с форма на полумесец ще бъде видимо в Антарктида, Африка и Южна Америка.

Пълно слънчево затъмнение ще бъде видимо в Гренландия, Исландия, Испания, Русия и част от Португалия на 12 август. Това ще е първото пълно слънчево затъмнение над континентална Европа от 27 години насам. Частично затъмнение ще се наблюдава от други райони на Европа, Африка и Северна Америка.

Лунните затъмнения Лунно затъмнение

Пълно лунно затъмнение ще се появи на нощното небе в Азия, Австралия, тихоокеанските острови, Северна и Южна Америка на 3 март. Лунно затъмнение може да се случи само по време на пълнолуние, когато Слънцето, Земята и Луната се подравнят и Луната премине в сянката на Земята. Когато пълната Луна премине в сянката на Земята, тя потъмнява, но не изчезва. Вместо това слънчевата светлина, преминаваща през земната атмосфера, осветява Луната по драматичен начин, оцветявайки я в червено – събитие, което се нарича "кървава Луна". Очаква се на 3 март Луната да свети в наситено червено в продължение на 58 минути.

Явлението се случва, защото синята светлина претърпява по-силно атмосферно разсейване от червената и в резултат червеният е най-доминиращият цвят, когато слънчевата светлина преминава през атмосферата и хвърля светлина върху Луната. В зависимост от метеорологичните условия в конкретния район Луната може да изглежда ръждиво или тухленочервена.

Частично лунно затъмнение ще бъде видимо за жителите на Северна и Южна Америка, Европа, Африка и Западна Азия между 27 и 28 август. Частичните затъмнения се случват, когато Слънцето, Земята и Луната не са напълно подравнени, така че само част от Луната преминава в сянка.

Парад на планетите Парадът на планетите СНИМКА: РОЙТЕРС

На 28 февруари в Северното полукълбо шест планети ще бъдат в една линия и ще бъдат видими в нощното небе. Четири ще могат да се видят с невъоръжено око: Юпитер, Сатурн, Венера и Меркурий. За да се видят Уран и Нептун, ще е необходим бинокъл или малък телескоп. Луната, която ще е почти с пикова яркост, също ще е в небето, изглеждайки много близо до Юпитер, което ще направи гледката поразителна.

Северното сияние Северното сияние СНИМКА: РОЙТЕРС

Северното сияние, или Aurora Borealis, украси небето многократно през 2025 г., когато 11-годишният цикъл на активност на Слънцето достигна своя връх. Очаква се слънчевата активност да остане повишена през първите месеци на 2026 г., преди Слънцето да влезе в своята низходяща фаза, която води обратно до следващия слънчев минимум около 2030 г.

Полярните сияния се причиняват от заредени частици от Слънцето, сблъскващи се с газове в земната атмосфера около магнитните полюси. Най-ярките полярни сияния се появяват, когато Слънцето излъчва големи облаци от частици, наречени коронални изхвърляния на маса (CME). Полярните сияния са ярки вихрушки от светлина, които варират в цвят от червено до лилаво и от зелено до синьо.

Тъмните и ясни нощи са оптималните условия за наблюдение, така че и 2026 г. вероятно ще е богата на светлинни зрелища в нощното небе.