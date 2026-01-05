ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА привлича дуо от елита

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22031794 www.24chasa.bg

Силни снеговалежи и виелици обхванаха Турция, снежната покривка достигна 2 метра (Видео)

1568
Сняг. СНИМКА: АРХИВ

Силни снеговалежи и виелици обхванаха Източна Турция днес, прекъсвайки достъпа до повече от 150 населени места в турските окръзи Хаккяри, Ван и Битлис, съобщи сайтът „Дейли сабах“, цитиран от БТА.

По данни на Валийството на Ван заради обилни снеговалежи и силни ветрове тази нощ за били прекъснати транспортните връзки с общо 88 населени места в окръга, като към момента общински екипи работят по възстановяването им.

В същото време местните власти в окръг Хаккяри в Югоизточна Турция съобщават, че на места снежната покривка днес е достигнала дебелина от над 2 метра, като през нощта е бил блокиран достъпа до общо 89 населени места, от които към момента откъснати остават 25.

Усложнена е и ситуацията в окръг Битлис, където по данни на местните власти заради обилни снеговалежи днес са затворени общо 44 пътни връзки. За обилни снеговалежи и усложнена транспортна обстановка се съобщава и в окръг Муш. 

Сняг. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)