Силни снеговалежи и виелици обхванаха Турция, снежната покривка достигна 2 метра (Видео)

Силни снеговалежи и виелици обхванаха Източна Турция днес, прекъсвайки достъпа до повече от 150 населени места в турските окръзи Хаккяри, Ван и Битлис, съобщи сайтът „Дейли сабах“, цитиран от БТА.

По данни на Валийството на Ван заради обилни снеговалежи и силни ветрове тази нощ за били прекъснати транспортните връзки с общо 88 населени места в окръга, като към момента общински екипи работят по възстановяването им.

В същото време местните власти в окръг Хаккяри в Югоизточна Турция съобщават, че на места снежната покривка днес е достигнала дебелина от над 2 метра, като през нощта е бил блокиран достъпа до общо 89 населени места, от които към момента откъснати остават 25.

Усложнена е и ситуацията в окръг Битлис, където по данни на местните власти заради обилни снеговалежи днес са затворени общо 44 пътни връзки. За обилни снеговалежи и усложнена транспортна обстановка се съобщава и в окръг Муш.