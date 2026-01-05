Мадуро и съпругата му не се признаха за виновни пред нюйорския съд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес заявиха пред съда в Ню Йорк, който гледа заведените срещу тях дела за наркотероризъм и трафик на кокаин, че са невинни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Аз съм невинен. Не съм виновен. Аз съм почтен човек, президентът на моята страна", каза Мадуро.

Адвокатът на Мадуро заяви, че към момента клиентът му не иска да бъде освободен под гаранция, но е възможно на по-късен етап да подаде такова искане. Това съобщават няколко американски медии.

Силия Флорес заяви пред Темида, че е невинна по обвиненията за трафик на наркотици и незаконно притежание на оръжие.

Докато наближаваше часът за съдебното заседание на Мадуро и съпругата му, протестиращи се събраха пред съда със скандирания на испански. Много от присъстващите държаха венецуелски знамена и плакати.

Следващото заседание по делото е насрочено за 17 март, съобщават американските медии, като съдията е разпоредил Мадуро да се яви отново, пише Би Би Си.

По-рано драматични кадри показаха как двамата са прехвърлени в съда с белезници, заобиколени от въоръжени офицери

На извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН генералният секретар Антонио Гутериш заяви, че е „загрижен, че правилата на международното право не са спазени" по отношение на действията на САЩ във Венецуела.

Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха задържани в събота в резиденцията им в Каракас и откарани в САЩ в рамките на операция на специалните сили.