Вицепрезидентката на Венецуела посети ранени войници при американските удари

Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес посети войници, ранени при американската атака през уикенда, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Министърът на отбраната Владимир Падрино я придружи днес по време на посещението ѝ в военна болница в столицата Каракас, съобщи националната информационна агенция АВН.

Венецуелското правителство все още не е оповестило колко души са били убити и ранени при американската операция по залавянето на авторитарния лидер Николас Мадуро в ранните часове в събота.

Вестник "Ню Йорк Таймс" съобщи за 80 загинали, позовавайки се на високопоставен венецуелски представител. Според правителството в Хавана при американския военен удар са били убити 32 кубинци.

Сили за сигурност от карибската държава от години са разположени във Венецуела. Те са отговаряли за личната сигурност на Мадуро като негови телохранители или за поддържането на дисциплината в рамките на въоръжените сили.

