Американският посланик в ООН: Вашингтон не води война срещу Венецуела

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц заяви, че Вашингтон не води война срещу Венецуела, предадоха световните агенции.

„Както заяви държавният секретар [на САЩ Марко] Рубио, не се води война срещу Венецуела и нейния народ. Ние не окупираме страната“, каза Уолц по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на ситуацията около Венецуела.

„Това беше операция на правоохранителните органи“, заяви американският дипломат относно операцията за залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро. По думите му американският президент Доналд Тръмп дал шанс на дипломацията и предложил на Мадуро няколко възможности за изход в опит за деескалация.

„САЩ няма да се поколебаят в действията си за защита на американците от наркотероризма и искат мир, свобода и справедливост за народа на Венецуела“, каза още Уолц.

Дипломатът също така заяви, че САЩ няма да позволят на противниците, конкурентите и съперниците си да използват Западното полукълбо за своите собствени цели. „Както заяви вчера държавният секретар Рубио, става въпрос за Западното полукълбо. Ние живеем тук. И няма да позволим Западното полукълбо да се използва като база за провеждане на операции от противници, конкуренти и съперници на нашата страна - Съединените щати", каза Уолц.

Заместник-постоянният представител на Китай в ООН Сун Лей междувременно заяви, че страната му решително осъжда незаконните и хулигански действия на САЩ по отношение на Венецуела, пише БТА.

„Китай е дълбоко шокиран и решително осъжда едностранните незаконни и хулигански действия на САЩ“, заяви той по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН.