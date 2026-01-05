ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украинският външен министър: Русия системно атакува US компании в Украйна

Украинскит външен министър Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393

Украинският външен министър заяви днес, че руските сили целенасочено вземат на прицел американски компании в страната му. Андрий Сибига каза това след удар по предприятие на американски земеделски производител "Бъндж" в град Днипро, Югоизточна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Тази атака не беше грешка - беше умишлена, тъй като руснаците се опитаха да поразят това предприятие няколко пъти", написа Сибига в платформата "Екс".

"Русия взема на прицел американския бизнес в Украйна системно", отбеляза той и подчерта, че атаката демонстрира "пълното пренебрежение на руския президент Владимир Путин към оглавените от САЩ усилия за мир в Украйна.

По-рано днес за руска атака с дронове в град Днипро (Днепър), при която е било поразено предприятие на компания "Бъндж", съобщи кметът на града Борис Филатов.

 

