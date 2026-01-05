Проучване: Едва 33% от американците одобряват ударите срещу Венецуела

Един от трима американци одобрява американските военни удари срещу Венецуела, при които насилствено беше отстранен президентът на страната, а 72% са разтревожени, че САЩ ще се ангажират прекалено много с южноамериканската страна, показва проучване на Ройтерс/Ипсос, приключило в понеделник.

Според резултатите от допитването 65% от републиканците подкрепят военната операция, наредена от президента републиканец Доналд Тръмп, в сравнение с 11% от демократите и 23% от независимите, пише БТА.

Американските сили нахлуха в Каракас призори в събота в смъртоносна операция, довела до залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, който бе предаден от американските сили на федералните власти, за да бъде съден по обвинения, включващи предполагаем трафик на наркотици.

Проучването на Ройтерс/Ипсос, показа значителна подкрепа сред републиканците за външната политика, която включва оказване на влияние върху близките страни.

Около 43% от републиканците заявиха, че са съгласни с твърдението: „САЩ трябва да води политика на доминация в Западното полукълбо“, в сравнение с 19 процента, които не са съгласни. Останалите са отговорили, че не са сигурни или изобщо не са дали отговор на въпроса.

Проучването, направено сред 1248 възрастни в САЩ, показа, че рейтингът на одобрение на Тръмп е 42% - най-високият от октомври и се е покачил спрямо 39% в проучването през декември.