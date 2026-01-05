Конфискуваха около 2 тона експлозиви в Пакистан

Пакистанската полиция за борба с тероризма извърши акции срещу няколко укрития на бойци в южния пристанищен град Карачи, като арестува трима заподозрени и иззе около 2 тона експлозиви, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според властите операцията е осуетила планирани нападения.

Материалите за изработване на бомби и детонатори са били предназначени за атаки в града от членове на забранената сепаратистка групировка Армия за освобождение на Белуджистан (АОБ). Това съобщиха на пресконференция днес високопоставеният служител по борба с тероризма Зулфикар Али Ларик и заместник-генералният инспектор на полицията Гулам Азфар Махесар.

Ларик заяви, че едно превозно средство, натоварено с експлозиви, вече е било подготвено за използване, а материалите са били транспортирани от югозападната провинция Белуджистан, където повече от две десетилетия бушува сепаратистко въстание. Той обвини Индия, че подкрепя АОБ — твърдение, което Ню Делхи отрича.

Пакистан често обвинява съседен Афганистан и съперника си Индия, че подпомагат АОБ и пакистанските талибани - две групировки, които през последните години засилиха нападенията си в страната. При една от най-смъртоносните атаки през март миналата година бойци на АОБ убиха 33 души, предимно войници, при нападение срещу влак със стотици пътници в Белуджистан. Силите за сигурност убиха 50 нападатели и спасиха останалите пътници.

Махесар съобщи, че операциите са били проведени съвместно от полицията и разузнавателните служби. Първоначално е бил арестуван един заподозрян, а информацията, получена по време на разпита му, е довела до задържането на още двама. По думите му акцията продължава за залавяне на останалите членове на мрежата, които са избягали.

Белуджистанските сепаратисти водят въоръжено въстание от началото на 2000-те години с искания за по-голяма автономия и в някои случаи независимост от Пакистан, както и за по-голям дял от природните ресурси на провинцията. Властите твърдят, че АОБ все по-често се опитва да използва жени за атаки, очевидно с цел да избегне разкриване.

Миналата седмица полицията задържа тийнейджърка, за която властите съобщиха, че е била радикализирана и вербувана онлайн от АОБ за извършване на мащабен атентат. Срещу нея не бяха повдигнати обвинения, след като беше установено, че тя е жертва, а не извършител.

През 2022 г. жена атентатор самоубиец, свързана с АОБ, уби трима китайски преподаватели в близост до университетски кампус в Карачи. През годините групировката разшири дейността си, като редовно атакува сили за сигурност и цивилни, включително китайски граждани, работещи по многомилиардни проекти в рамките на Китайско-пакистанския икономически коридор.