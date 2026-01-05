Премиерът на Гренландия иска възстановяване на комуникацията със САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен заяви днес, че иска да възстанови комуникацията със САЩ след изявленията на американския президент Доналд Тръмп за намерението му да постави датската автономна територия под американски флаг, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ситуацията не е такава, че САЩ могат да завладеят Гренландия. Това не е така. Не трябва да изпадаме в паника. Трябва да възстановим доброто сътрудничество, което имахме“, заяви Нилсен на пресконференция в столицата на Гренландия - Нук.

По-рано гренландският премиер реагира остро на заплахите на Тръмп САЩ да поемат контрол над Гренландия.