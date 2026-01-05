ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22033172 www.24chasa.bg

САЩ се подготвят за потенциално отваряне на посолството си във Венецуела

1520
Белият дом СНИМКА: Pixabay

Съединените щати се подготвят за вариант, при който президентът Доналд Тръмп реши да възобнови дейността на американското посолство в столицата на Венецуела - Каракас, заяви пред Ройтерс високопоставен служител на Държавният департамент на САЩ.

"Както каза президентът Тръмп, ние се подготвяме за отваряне на посолството, ако той вземе такова решение", заяви служителят.

Вчера Тръмп посочи, че САЩ обмислят възобновяване на дипломатическото си присъствие в Каракас. По-рано "Блумбърг" съобщи, че администрацията на Тръмп вече предприема първи стъпки в тази насока, пише БТА.

При операция в събота сутрин Съединените щати задържаха венецуелския президент Николас Мадуро и го транспортираха в Ню Йорк, където се очаква Мадуро да бъде съден по обвинения в трафик на наркотици.

Тръмп заяви, че САЩ ще поемат управлението на Венецуела, докато не бъде осъществен "безопасен, подходящ и разумен преход". Същевременно Тръмп не крие намерението си да се възползва от петролните ресурси на страната.

През 2019 г. Съединените щати изтеглиха целия си дипломатически персонал от Венецуела, като се позоваха на влошаващата се обстановка в страната след продължителни политически сътресения.

