ЕС: САЩ да не използват сигурността като претекст за анексиране на Гренландия

Европейската комисия предупреди, че въпроси, свързани със сигурността, не трябва да се използват като претекст от Съединените щати за анексиране на Гренландия, предаде ДПА. "Бихме искали да напомним на всички, че Гренландия е съюзник на САЩ и също така попада под защитата на НАТО", заяви днес говорителка на ЕК на пресконференция в Брюксел.

Вчера президентът Доналд Тръмп отново изрази интереса на САЩ към острова в Северния Атлантик, като посочи, че той е от стратегическо значение за националната сигурност. Тръмп отбеляза, че Гренландия е заобиколена от руски и китайски кораби и че Дания не може да гарантира сигурността там.

Островът е част от Кралство Дания, но е до голяма степен автономен. Той е стратегически ценен заради богатите си природни ресурси и като база за военен контрол над Арктика, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

"ЕС е солидарен с Дания и Гренландия. Гренландия е автономна територия в рамките на Кралство Дания и всякакви промени в нейния статут са изцяло въпрос към гренландците и датчаните", заяви говорител на върховния представител на ЕС за външната политика Кая Калас.