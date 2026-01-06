Румъния ни се възхищава за еврото, анализира как сме успели

Шест дни, след като България официално се присъедини към еврозоната, темата продължава да бъде коментирана в румънските медии.

„За България преминаването към евро не е просто смяна на банкнотите. То е икономически, социален и политически тест с потенциални дългосрочни ползи, но и непосредствени рискове, които ще бъдат следени отблизо от населението и инвеститорите“, пише в свой материал Диджи24. Телевизията цитира и евродепутата от румънската Национално-либерална партия Зигфрид Мурешан, който бе сред първите политици, поздравили България.

„Сега е подходящ момент да разгледаме стъпките, които България предприе наскоро, да видим как са успели и да разберем какво трябва да направим, за да успеем и ние. Поздравления за присъединяването на нашите български съседи към еврозоната! Може да сме разочаровани, че се присъединяват преди нас, но ако отговарят на критериите, трябва да признаем това и да ги поздравим“, написа политикът на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

В Румъния обществената подкрепа за приемането на еврото е около 59 процента, според проучване на Евробарометър за Европейската комисия. Страната обаче е изправена пред най-големия бюджетен дефицит в ЕС, а стабилизирането на публичните финанси е основна пречка за присъединяването. Анализатори, цитирани от Ройтерс, казват, че ще са необходими няколко години, за да може Румъния да стабилизира финансите си, за да има реалистична перспектива за присъединяване към еврозоната. Освен това, на фона на високата инфлация, мерките за строги икономии и възхода на крайната десница преди изборите през 2028 г., темата за приемането на единната валута липсва от масовия обществен дебат.

Румъния е официално задължена по Договора за присъединяване към Европейския съюз да приеме еврото, но понастоящем няма календар за влизане в еврозоната. Въпреки че властите са определяли няколко цели с течение на времето (2019 г., 2024 г. или 2029 г.), нито една от тях не е била подкрепена от изпълнението на необходимите условия, коментират местните издания.

Икономистът Даниел Даяну, който е настоящ председател на Фискалния съвет на Румъния, бивш министър на финансите и бивш евродепутат, оприличава еврозоната на защитен бункер пред лицето на глобалната нестабилност, но предупреждава, че влизането в този клуб с „недовършена домашна работа“ е невъзможно.

„Еврозоната има едно предимство: по време на война тя е като убежище. Няма вече валутен риск. Който е в еврозоната, няма валутен риск, има само риск от грешни икономически политики, които могат да имат последици в разликите в доходността“, обяснява той пред вестник „Адевърул“.

Председателят на Фискалния съвет предупреждава, че Румъния не само е неподготвена заради дефицита от осем процента, но и рискува да попадне в опасен капан: да загуби своите парични „оръжия“ за регулиране.

Габриел Бириш – един от водещите данъчни експерти в Румъния, не вижда никакви недостатъци в присъединяването към еврозоната.

„Недостатъците са за политиците, че вече не могат да си играят с тази разлика във валутните курсове. Те вече не могат да компенсират неефективността на бюджетните политики с парични политики. За икономиката мисля, че това би било много добре, защото в момента Румъния бързо губи конкурентоспособност поради поскъпването на леята“, коментира той пред вестник „Адевърул“.