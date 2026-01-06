Рубио информира Конгреса за военната операция във Венецуела

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и други високопоставени представители на администрацията на Доналд Тръмп са информирали късно вчера лидерите в Конгреса за военната операция във Венецуела. Това става на фона на засилващи се опасения, че президентът Доналд Тръмп поема към нова ера на американски експанзионизъм без консултации със законодателите и без ясна визия за управлението на южноамериканската страна, отбелязва Асошиейтед прес, информира БТА.

Срещата се проведе при закрити врата. Републиканците като цяло изразиха подкрепа за решението на Тръмп да отстрани със сила венецуелския президент Николас Мадуро от власт, но много демократи повдигнаха въпроси за това, че Тръмп поддържа военноморски флот край венецуелското крайбрежие и призовава американските компании да реинвестират в слабо представящия се петролен сектор на страната.

Резолюция за военните правомощия, която би забранила военни действия на САЩ във Венецуела без одобрението на Конгреса, се очаква да бъде подложена на гласуване тази седмица в Сената.

„Не очакваме войски на терен“, заяви след срещата председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, републиканец от Луизиана. Той каза, че новото ръководство на Венецуела не може да бъде допуснато да се занимава с наркотероризъм или трафик на наркотици към САЩ. „Това не е смяна на режим. Това е изискване за промяна в поведението“, каза Джонсън. „Не очакваме пряко участие по друг начин, освен чрез оказване на натиск върху новото, временно правителство, за да се постигне това“, допълни той

Джонсън добави: „Разполагаме със средство за убеждаване — тъй като, както знаете, техният износ на петрол е конфискуван, и мисля, че това ще доведе страната до ново управление в много кратък срок.“

Но сенаторката Джийн Шахийн от Ню Хемпшир, водещ демократ в Комисията по външни отношения на Сената, заяви: „Все още има много въпроси, на които трябва да се отговори.“

„Каква е цената? Колко ще струва това на САЩ?“ попита след това конгресменът Грегъри Мийкс от Ню Йорк, водещ демократ в Комисията по външни работи на Камарата.

Представители на администрацията отговаряха на широк кръг въпроси по време на срещата - от евентуално по-нататъшно участие на американски войски на терен до ролята на венецуелската опозиция, която изглежда е била изолирана от администрацията на Тръмп, след като съюзничката на Мадуро и вицепрезидент Делси Родригес бързо стана временен президент на страната.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете, генерал Дан Кейн и главният прокурор Пам Бонди, която повдигна обвинения срещу Мадуро за трафик на наркотици, също участваха в срещата. В нея участваха лидерите на фракциите в Конгреса и ръководствата на комисиите по разузнаване и председателите и водещите опозиционни членове на комисиите по национална сигурност.

Попитан след това дали има по-голяма яснота кой всъщност управлява Венецуела, сенаторът Марк Уорнър, водещият демократ в Комисията по разузнаване, каза: „Иска ми се да мога да кажа „да“, но не мога.“

По-рано през деня лидерът на демократите в Сената Чък Шумър предупреди, че действията на Тръмп във Венецуела са само началото на опасен външнополитически подход, тъй като президентът публично сигнализира интересите си към Колумбия, Куба и Гренландия. „Американският народ не се е записвал за нов кръг от безкрайни войни“, каза Шумър. След брифинга той заяви, че срещата, „макар и пространна и дълга, повдигна много повече въпроси, отколкото даде отговори“.

Следващите стъпки във Венецуела са неясни. Администрацията на Тръмп е водила разговори с Родригес, която зае мястото на своя съюзник Мадуро и предложи „да сътрудничи“ с Вашингтон. В същото време Тръмп се отнася пренебрежително към венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която миналия месец спечели Нобеловата награда за мир заради борбата си за демократичен преход в страната. Тръмп заяви, че Мачадо няма подкрепата или уважението, за да управлява страната.

Но сенаторът Рик Скот, републиканец от Флорида и твърд съюзник на Тръмп, каза, че планира скоро да разговаря с Мачадо и я определи като „много популярна, ако погледнете какво се случи на последните избори“. „В крайна сметка, мисля, че тя ще бъде президент на Венецуела“, каза Скот. „Това ще бъде процес за постигане на демокрация. Не е лесно. Все още има много лоши хора там, така че ще отнеме време. Ще има избори и мисля, че тя ще ги спечели“, увери той.

Сенаторът Ранд Пол, републиканец от Кентъки и един от водещите критици на кампанията на Тръмп с удари по плавателни съдове срещу предполагаеми наркотрафиканти, каза, че вероятно има десетки лидери по света, за които САЩ биха могли да твърдят, че нарушават международното право или правата на човека. „И никога не сме влизали и не сме ги извличали от страната им. Това създава много лош прецедент и е противоконституционно“, каза Пол пред репортери. „Няма как да твърдите, че бомбардирането на столица и отстраняването на президента на чужда държава не е начало на война“, допълни той.