Спад от 15% на печалбите на 100-те най-големи компании в Германия през 2025 г.

Слабият икономически растеж в Германия е продължил да оказва силен натиск върху водещите публични компании в страната през 2025 г., показва проучване на консултантската компания „Ърнст енд Янг“ (Ernst & Young), цитирано от ДПА, информира БТА

Според анализа печалбата преди лихви и данъци (EBIT) на 100-те германски компании с най-високи приходи е намаляла с 15 на сто на годишна база до 102 млрд. евро (около 120 млрд. долара). В същото време общите им приходи са нараснали с едва 0,6 на сто до приблизително 1,55 трилиона евро - ръст под равнището на инфлацията. Около половината от компаниите са отчели по-ниска печалба спрямо предходната година.

„2025-а беше поредната кризисна година за германската икономика“, заяви експертът на „Ернст енд Янг“ Ян Брорхилкер. По думите му отслабващата икономическа активност, геополитическите конфликти и търговската политика на САЩ са довели до нарастваща предпазливост при инвестициите. Допълнителен натиск оказва и засиленото присъствие на китайски компании на световните пазари, което увеличава конкуренцията и разходите.

„Германските промишлени компании със силна експортна ориентация не преживяха лека 2025 г.“, подчерта Брорхилкер.

Много от водещите компании са ограничили наемането на нови служители, като съкращенията засягат основно административните позиции. Според анализа все по-широкото внедряване на технологии за изкуствен интелект също оказва влияние върху заетостта. „Пазарът на труда вероятно ще остане напрегнат, особено за младите специалисти“, допълни експертът.

Затрудненията са особено видими в ключовия за Германия автомобилен сектор. Общите приходи на „Фолксваген“ (Volkswagen), Бе Ем Ве (BMW) и „Мерцедес-Бенц“ (Mercedes-Benz) са намалели с около 2 на сто на годишна база до приблизително 437,2 млрд. евро.

Още по-силен спад е отчетен в химическата индустрия, където печалбите са се сринали с 71 на сто. За сметка на това секторите на информационните технологии и здравеопазването са се представили по-добре.

Най-печелившата компания в Германия остава телекомуникационният гигант „Дойче Телеком“ (Deutsche Telekom), чиято оперативна печалба е нараснала с 9 на сто до 19,4 млрд. евро през първите девет месеца на 2025 година.