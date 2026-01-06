Босна и Херцеговина: От Сараево до Хърватия ще се стига по магистрала до края на 2026 г.

Северната част на магистралата през Босна и Херцеговина по коридор Vc между Будапеща и хърватския крайбрежен град Плоче трябва да бъде завършена до края на тази година, съобщиха в понеделник от компанията "Автомагистрали на Федерация Босна и Херцеговина" (Autoceste Federacije Bosne i Herzegovina - АФБХ), която отговаря за по-голямата част от проекта, предаде регионалната телевизия Ен1, информира БТА.

Магистралата по този важен транспортен маршрут в частта, която преминава през Босна и Херцеговина, е проектирана да бъде с дължина 337 километра, поясняват от телевизията. Работата започна още през 2001 г. и оттогава са построени само около 140 километра от тази отсечка.

Строителните работи по пътя се превърнаха в пример за лоша организация и бавно изпълнение и бяха съпроводени с множество забавяния, многократни увеличения на договорените цени и съмнения за корупция и фаворизиране, поради което настоящото ръководство на АФБХ е обект на разследване от Европейската прокуратура, припомня Ен1. Сега компанията обяви, че има ясен план да завърши всички участъци, по които се работи, до края на 2026 г., което би означавало, че ще бъде възможно непрекъснато пътуване по магистралата от Брадина, като се мине през Сараево и и се стигне до пограничния хърватски град Свилае на река Сава.

"Планът е северната част на коридор Vc да бъде напълно завършена и отворена за движение до края на 2026 г., а южната част, или по-скоро продължението на магистралата от Мостар до границата с Хърватия и адриатическото крайбрежие, особено през планински терен, например тунелът Прен, има по-дълъг срок", заявиха от строителната компания в изявление, цитирано от босненския вестник "Дневни аваз".

Свързването на Босна и Херцеговина с Плоче ще зависи от скоростта на изграждане на тунела през планината Прен, се казва още в изявление на компанията. Този тунел, който значително би съкратил времето за пътуване между Сараево и Мостар, би трябвало да е дълъг малко над десет километра, а оптималното време за строителство е шест години. Работата по този проект все още не е започнала.