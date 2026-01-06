До минус 12 градуса очакват във Великобритания

Обединеното кралство температурите могат да паднат до -12°C, като арктически сняг, киша и градушка ще засегнат цялата страна. В северното английско графство Къмбрия бяха измерени -11°, а в Шотландия метеоролозите измериха снежна покривка от 52 сантиметра.

Метеоролозите предупредиха, че смесицата от дъжд, киша и сняг ще продължи да се придвижва от север на юг. В много части на Обединеното кралство отново бяха издадени предупреждения за студено време, след като зимните условия причиниха отмяна на полети, прекъсвания на железопътния транспорт и затваряне на училища в началото на седмицата.

Шотландските летища в Абърдийн и Инвърнес, както и „Джон Ленън" в Ливърпул бяха затворени в понеделник сутринта. Закъснения и отменени полети имаше на северноирландските летища в Белфаст и Дери. Компанията „Юростар" пък помоли вчера клиентите си, ползващи влаковете от Лондон за Амстердам, да отложат пътуването си, тъй като условията от другата страна на Ламанша са много неблагоприятни. Мразовитото време обаче не спря мигрантите. Малка лодка е била видяна да пристига в Дувър, съобщава БНР.