Във Венецуела издирват лица, подпомогнали операцията по залавяне на Мадуро

1004
Венецуелската полиция е започнала да издирва лица, които са подпомогнали осъществяването на американската операция, при която беше арестуван Николас Мадуро от американски специални части. Това се посочва в указ за обявяване на извънредно положение, влязъл в сила в събота, но публикуван в пълния му вид едва вчера, предаде ДПА.

Той гласи, че всички полицейски звена на федерално, щатско и общинско равнище са получили инструкции да издирват лица, които са подпомогнали американската операция.

По-рано няколко американски медии съобщиха, че по време на операцията американските военни очевидно са получили съдействие на място. Според тези информации един човек от близкото обкръжение на Мадуро е заподозрян, че постоянно е предавал информация за местонахождението му.

Междувременно венецуелският журналистически синдикат – Националният съюз на работещите в пресата  – съобщи, че за кратко са били задържани 14 репортери. По-късно организацията уточни, че всички журналисти вече са били освободени, съобщи БТА.

Венецуелският президент Николас Мадуро КАДЪР: Екс/ @WhiteHouse

