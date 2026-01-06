Възможни затруднения при граничните преходи с Гърция заради протеста на фермерите

Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи с Гърция, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си по данни към 6 ч., информира БТА.

Протестиращите гръцки земеделци, които блокират пътища в страната от края на ноември, дадоха срок на правителството до сряда включително да отговори на основните им искания и заплашват в четвъртък и петък да предприемат пълна блокада на всички гранични пунктове, съобщи телевизия Скай.

На граничните контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, Сърбия и Турция трафикът е нормален. На граничните преходи с Румъния преминаването също се осъществява нормално, допълват от “Гранична полиция“.