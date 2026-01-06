ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турски кораб заседна в Керченския проток

"Фигаро": Перуански шамани предсказали падането на Мадуро

Шамани правят ритуал.

В края на декември перуански шамани, както всяка година, направиха със специален ритуал предсказания за 2026 г. и тогава предвидиха, че венецуелският президент Николас Мадуро ще падне от власт - и много скоро те се оказаха прави, обобщава френският в. "Фигаро“, информира БТА.

Това накара мнозина да се разровят в интернет за информациите от 29 декември и да проверят какво още са прогнозирали шаманите на тяхна среща южно от столицата Лима. В предсказанията относно това, че Мадуро ще бъде победен, обаче не се включваше намеса на американски военни, нито че той ще бъде заловен от тях, разказва шаманът Хуан де Диос Гарсия.

Шаманите предвидиха и че през 2026 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп ще има сериозни здравословни проблеми.

Те прогнозираха и че Кейко Фухимори ще спечели президентските избори в Перу след три неуспешни опита.

Сред предсказанията им беше и край на войната в Украйна. Но тук проблемът е, че те бяха прогнозирали подобно развитие на събитията и за 2023 г., отбелязва "Фигаро“.

