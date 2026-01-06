Тръмп: Мадуро бе заловен без съдействие от близкия му кръг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доналд Тръмп твърди, че не е имало договорености с венецуелски власти за залавянето на президент Николас Мадуро.

Това той каза в интервю за NBC News.

В отговор на въпрос на журналист от NBC News дали е „имало сключена сделка с някое длъжностно лице във Венецуела за отстраняване" на Мадуро, Тръмп призна наличието на такива искания за сделка, но подчерта независимостта на действията на САЩ.

„Много хора искаха да сключат сделка, но ние решихме да го направим по този начин", каза президентът.

Ръководителят на Белия дом твърди, че операцията е извършена без съдействие от близкия кръг на Мадуро. Според Тръмп Вашингтон съзнателно е отказал да посредничи на венецуелския елит по този въпрос.

Администрацията на Вашингтон смята, че нови избори във Венецуела няма да има през следващите 30 дни, добави Тръмп.

"Първо трябва да възстановим страната. Избори не могат да бъдат проведени. Хората дори няма да могат да гласуват", каза президентът в отговор на въпроса за провеждане на избори във Венецуела в рамките на един месец.

"Не, ще отнеме време. Трябва да излекуваме страната, за да може отново да бъде здрава", каза Тръмп.

Той заяви, че изпълняващият длъжността президент на Венецуела Делси Родригес е започнала да си сътрудничи с американски официални лица.

Съединените щати контролират делата на Венецуела "по дефиниция" и Вашингтон на практика ръководи страната през преходния период, каза заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.

"Ние контролираме Венецуела по дефиниция, защото американските военни са разположени до страната. Ние определяме правилата и условията. Имаме пълно ембарго върху целия им петрол и цялата им способност да търгуват, те се нуждаят от нашето разрешение за търговия", каза той.

САЩ водят страната в този преходен период.

Законите на реалния свят показват, че той се управлява от сила и мощ, продължи Стивън Милър.

"Можете да говорите колкото искате за международно благоприличие и всичко останало, но ние живеем в свят, реален свят, който се управлява от сила и власт. Това са железните закони на света", отговори той на въпрос дали действащият президент на Венецуела Делси Родригес е глава на Боливарската република в момента, съобщава БГНЕС.