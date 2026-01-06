Нови преговори между Сирия и Израел в Париж

Сирийският министър на външните работи Асад Хасан аш Шайбани взе участие вчера в преговори с Израел с посредничеството на САЩ във френската столица Париж за пръв път от септември миналата година насам, предаде САНА, информира БТА.

Според сирийската държавна агенция, която се позовава на сирийски правителствен представител, преговорите целят постигането на "балансирано споразумение за сигурност" между Израел и Сирия, които формално все още са във война. Преговорите се съсредоточават върху възобновяването на споразумение, подписано от двете страни през 1974 г. То предвижда оттеглянето на израелските сили от окупираните от тях сирийски райони след свалянето на президента Башар Асад на 8 декември 2024 г., посочва Франс прес.

Новото сирийско правителство, което дойде на власт тогава, започна поредица от срещи на високо равнище с Израел под егидата на САЩ. Последната двустранна среща се състоя през септември миналата година, като преговорите са възпрепятствани от израелските претенции за създаването на буферна зона в Южна Сирия, обръща внимание АФП.

В продължение на една година Израел нанесе стотици удари и нахлу в сирийски територии, като разположи войски в демилитаризираната зона около Голанските възвишения отвъд демаркационната линия, определена след края на израело-арабската война през 1974 г. Според сирийския президент Ахмед аш Шараа демилитаризирането на сирийската територия от южната част на Дамаск до демаркационната линия би поставило Сирия "в опасна позиция".