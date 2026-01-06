"Икономист": Администрацията на Тръмп ще предложи на Гренландия сделка, работи по проект

Администрацията на Доналд Тръмп работи по проект за сделка за Гренландия, която може да бъде предложена на островните власти, пише „Икономист“, информира БТА.

Според информация на изданието, позоваваща се на негови източници, американските власти обсъждат възможността да предложат на Гренландия сключването на договор за свободна асоциация. В момента САЩ имат подобни споразумения с малки държави в Тихия океан - Микронезия, Маршаловите острови и Палау. Съгласно споразуменията САЩ гарантират финансова подкрепа на тези страни, а те от своя страна прехвърлят на Вашингтон решаването на въпросите, свързани с отбраната, като запазват вътрешното самоуправление.

Изданието допълва, че политиката на администрацията на Тръмп по отношение на Гренландия в момента преследва две цели. Първо, във Вашингтон искат да засилят различията между властите на Дания и Гренландия и да предизвикат увеличаване на сепаратистките настроения на острова. Второ, САЩ се опитват да сключат сделка с властите на Гренландия, заобикаляйки датското правителство.

Изданието определи като малко вероятна перспективата за „пряка анексия“ на острова.