Зеленски назначи бивша канадска министърка за икономически съветник

Президентът на Украйна Володимир Зеленски смени ръководителя на Службата за сигурност на Украйна, продължавайки мащабните кадрови промени, които поде миналата седмица, съобщи БТА.

Новата смяна дойде ден преди днешната среща на върха в Париж на страните съюзници на Украйна от така наречената „Коалиция на желаещите“, предадоха световните агенции. Зеленски ще участва в тази среща.

В рамките на най-голямото разместване на върха в Украйна от около шест месеца насам генерал-лейтенант Васил Малюк, ръководител на Службата за сигурност, обяви оставката си на уебсайта на агенцията. Зеленски публикува указ на президентския сайт, с който назначи Евген Хмара, бивш ръководител на Специалния оперативен център към Службата за сигурност, за временно изпълняващ длъжността началник на агенцията. По времето на Малюк СБУ постигна някои впечатляващи успехи срещу Русия, включително операция „Паяжина“, за която Украйна заяви, че е повредила или унищожила 41 руски военни самолета при координирани удари по четири руски авиобази.

Високопоставен украински служител, пожелал анонимност, заяви пред Ройтерс, че на Малюк е било предложено да оглави по-малката Служба за външно разузнаване вместо СБУ, но той е отказал. Службата за външно разузнаване в момента няма ръководител, след като предишният ѝ началник беше назначен начело на Украинското военно разузнаване. Ръководителят на граничната служба също е бил сменен - още един знак за мащабните промени в сектора за сигурност и отбрана, които са в ход.

Михайло Федоров, изборът на Зеленски за нов министър на отбраната, обявен в петък, все още не е одобрен от парламента на Украйна, допълва Ройтерс. Вчера Зеленски заяви, че иска той да се съсредоточи върху технологиите и иновациите, за да „противодейства на желанието на Русия да направи тази война безкрайна“.

В петък Зеленски назначи също така ръководителя на Украинското военно разузнаване Кирило Буданов за свой нов началник на кабинета. Обявявайки тогава назначението на Буданов Зеленски заяви, че Украйна трябва да се съсредоточи върху въпросите на сигурността, развитието на отбранителните и силите за сигурност, както и върху преговорите за мир - области, които са под надзора на президентската администрация.

Зеленски заяви, че вчера се е срещнал с Буданов, за да обсъдят начини за намаляване на предимството на Русия, произтичащо от по-големите ѝ въоръжени сили. „Русия има едно значително предимство в тази война, а именно възможността да оказва натиск върху Украйна чрез мащаба на ударите и мащаба на атаките“, написа той в социалните мрежи. „Ние можем и трябва да отговорим с по-активно използване на технологии, по-бързо разработване на нови видове оръжия и нови тактики,“ заяви Зеленски.

Зеленски се стреми да обнови администрацията си, докато войната на изтощение с Русия навлиза в четвъртата си годишнина следващия месец. Той е решен да запази инерцията на водените от САЩ преговори за мир, както и да засили фокуса на Украйна върху отбраната, в случай че тези усилия се провалят, отбелязва Асошиейтед прес.

Зеленски също така се стреми да укрепи тежко пострадалата от войната икономика, включително чрез проекти за партньорство със САЩ и други държави. Той обяви назначаването на бившия заместник министър-председател на Канада Кристия Фрийланд за съветник по икономическото развитие на Украйна, като я определи като експерт със „значителен опит в привличането на инвестиции и осъществяването на икономически трансформации“. Фрийланд, която е от украински произход и е силен критик на руския президент Владимир Путин, е бивша журналистка и канадски депутат. Освен че е бивш заместник министър-председател на Канада, тя е заемала постовете министър на международната търговия, външен министър и министър на финансите и е участвала в договарянето на търговски споразумения както с Европа, така и със САЩ. Завършилата Харвардския университет Фрийланд е била и специален представител на Канада за възстановяването на Украйна, както и канадски депутат.

Фрийланд обаче имаше разногласия с президента на САЩ Доналд Тръмп, което би могло да навреди на Украйна. По време на първия мандат на Тръмп Фрийланд изигра ключова роля в преговорите по Споразумението за търговия между САЩ, Мексико и Канада, но дразнеше сътрудниците на Тръмп с тактиките си. По време на първата среща на Тръмп с канадския премиер Марк Карни в Овалния кабинет на Белия дом миналата година американският лидер припомни неприязънта си към Фрийланд. „Тя беше ужасна, наистина - ужасен човек“, каза тогава Тръмп. Когато Фрийланд напусна кабинета на бившия премиер на Канада Джъстин Трюдо, Тръмп написа в социалните мрежи, че „поведението ѝ беше напълно токсично“.

Опозиционен депутат в Канада сега възрази, че Фрийланд не може едновременно да бъде член на парламента на страната и да работи като съветник на чуждо правителство.