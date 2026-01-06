Стрелба около президентския дворец "Мирафлорес" в Каракас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стрелба е отекнала в района на президентския дворец "Мирафлорес" в Каракас вчера около 20 ч. местно време (00 ч. по Гринуич днес), предаде Франс прес, като се позова на очевидци, информира БТА.

Според тях неидентифицирани дронове са прелетели близо до двореца, предизвиквайки стрелба от охранителните екипи на сградата.

Инцидентът се е разиграл два дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американски военни по време на зрелищна атака в столицата Каракас.

Кадри от инцидента се завъртяха в социалните мрежи.

Малко след това официален източник заяви за Франс прес, че в центъра на Каракас са прелетели дронове без разрешение и затова полицията е стреляла предупредително по тях, но не е имало сблъсък и страната е напълно спокойна.