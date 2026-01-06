Тръмп: САЩ може да субсидират петролни компании във Венецуела

САЩ може да субсидират петролни компании, за да им позволят да възстановят енергийната инфраструктура на Венецуела, заяви президентът Доналд Тръмп в интервю за Ен Би Си. Тръмп каза, че подобен план може да отнеме по-малко от 18 месеца, предаде Ройтерс, информира БТА.

В същото интервю Тръмп заяви, че страната му не е във война с Венецуела и каза, че Вашингтон е в състояние на война с хората, които продават наркотици, които освобождават от затворите си престъпници и от психиатриите си душевно болни, които после изпращат към САЩ.

Тръмп освен това каза, че във Венецуела няма да има нови избори в следващите 30 дни. Той добави, че латиноамериканската страна първо трябва да се възстанови, да бъде излекувана, за да може отново да стане здрава и добави, че за произвеждане на избори в нея е нужно време.

Тръмп заяви също така, че няма да се нуждае от действия на конгресмените в САЩ, ако се наложи пак да изпрати американски военни във Венецуела.

В интервюто за Ен Би Си Тръмп заяви, че Родригес е започнала да сътрудничи и че САЩ ще създадат група за венецуелските дела, в която ще влязат държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и заместник ръководителят на канцеларията на Тръмп – Стив Милър.

Според американското издание „Уолстрийт джърнъл“ класифицирана оценка на ЦРУ, сведена до вниманието на Тръмп, е заключила, че лоялни на Николас Мадуро фигури, в това число и досегашната вицепрезидентка Делси Родригес, са в най-добра позиция да запазят стабилността на Венецуела, ако Мадуро изгуби властта. В същия доклад, че е казвало, че венецуелската опозиция би имала трудности да оглавява едно временно правителство в страната, допълва Ройтерс.

„Политико“ пък пише, че администрация на Трампа е поискала от Родригес да прекрати доставките на петрол за страни, които САЩ смятат за свои противници.