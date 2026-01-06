ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

55-годишен загина при пожар в дома си в село Бяла ...

Хаос в движението на влакове заради украински дронове

Атака с дронове

Украинско нападение с дронове вся хаос в движението на влаковете и нанесе щети на инфраструктура в руската Воронежка област, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация от днес на областния губернатор Александър Гусев в приложението "Телеграм", информира БТА.

Гусев уточни, че няма пострадали, щетите не са значителни и че железопътният трафик е бил възобновен.

По-рано световната агенция съобщи, че отломки от свалени украински дронове са причинили пожар в промишлен комплекс в руската Липецка област, цитирайки публикация в "Телеграм" на губернатора на областта Игор Артамонов.

Артамонов отбеляза, че на този етап не е постъпила информация за пострадали.

Губернаторът уточни, че пожарът се е разразил в Усмански район. Аварийни екипи са на място, добави той.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

