Хаос в движението на влакове заради украински дронове

Украинско нападение с дронове вся хаос в движението на влаковете и нанесе щети на инфраструктура в руската Воронежка област, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация от днес на областния губернатор Александър Гусев в приложението "Телеграм", информира БТА.

Гусев уточни, че няма пострадали, щетите не са значителни и че железопътният трафик е бил възобновен.

По-рано световната агенция съобщи, че отломки от свалени украински дронове са причинили пожар в промишлен комплекс в руската Липецка област, цитирайки публикация в "Телеграм" на губернатора на областта Игор Артамонов.

Артамонов отбеляза, че на този етап не е постъпила информация за пострадали.

Губернаторът уточни, че пожарът се е разразил в Усмански район. Аварийни екипи са на място, добави той.