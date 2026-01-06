Гърция празнува Богоявление под сянката на предстоящи блокади

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес в Гърция е официален почивен ден. Провеждат се традиционните литургии и ритуали по хвърляне на кръста в морета, реки и езера, като най-големият е в Пирея.

В знак на уважение към празника, фермерите са преустановили активните блокади за деня. Тракторите остават паркирани встрани от основните пътища, движението е свободно, за да могат хората да стигнат до празничните събития. Гранични пунктове: Границите с България (Кулата-Промахон, Илинден-Ексохи и Капитан Петко войвода-Орменион) работят нормално днес.

Ситуацията се променя рязко още от утре сутринта (7 януари).

Очаква се гръцкото правителство официално да обяви своя „последен пакет" от мерки за фермерите, подчертавайки, че няма да има повече отстъпки. Тогава фермерските синдикати ще вземат решение дали да ги приемат или да пристъпят към планираните 48-часови пълни блокади на националните артерии и граничните пунктове.

Ако блокадите започнат, правителството е дало заявка, че полицията (ELAS) ще се намеси силово за разчистване на основните пътни артерии.

За разлика от предишни години, през 2026 г. правителството изглежда решено да използва законова принуда. Тъй като и двете страни отказват да отстъпят, вероятността от челни сблъсъци между полиция и протестиращи в четвъртък сутринта е изключително висока.