Червен код за лошо време в Хърватия

Червен код за обилен снеговалеж, ниски температури с възможна поледица и силен вятър е обявен в части на Хърватия, съобщава хърватската редакция на регионалната телевизия Ен 1, информира БТА.

Снеговалежите продължават в областитие Лица, Горски котар, Славония и Централна Хърватия. По междуградските пътища има ограничение за придвижване на камиони с ремаркета. Силна буря с дъжд се е развила по крайбрежието, вечерта се очаква да има големи пориви на вятъра край Велебит.

Очаква се лошото време да продължи до края на седмицата.