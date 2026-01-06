Червен код за лошо време в Хърватия

Червен код за обилен снеговалеж, ниски температури с възможна поледица и силен вятър е обявен в части на Хърватия, съобщава хърватската редакция на регионалната телевизия Ен 1, информира БТА.
Снеговалежите продължават в областитие Лица, Горски котар, Славония и Централна Хърватия. По междуградските пътища има ограничение за придвижване на камиони с ремаркета. Силна буря с дъжд се е развила по крайбрежието, вечерта се очаква да има големи пориви на вятъра край Велебит.
Очаква се лошото време да продължи до края на седмицата.