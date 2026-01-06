Турски кораб заседна в Керченския проток

Турски кораб с 11 души на борда, трима от които турски граждани, е заседнал днес в Керченския проток, който свързва Азовско с Черно море и се намира между полуостров Крим и руската Краснодарска област. Това съобщи Си Ен Ен Тюрк, позовавайки се на съобщение на турската Дирекция по морски въпроси, информира БТА.

От съобщението става ясно още, че корабът, който носи името „Хепи Арас“ (Happy Aras), е започнал да се пълни с вода и е заседнал в Керченския проток рано тази сутрин, като към настоящия момент 11-членният екипаж на плавателния съд е евакуиран и всички негови членове са в добро здраве.